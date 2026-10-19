Милли Меджлис: Стать паралегалом смогут выпускники вузов любой специальности

Новый закон "О бесплатной юридической помощи" предусматривает, что для работы паралегалом в Азербайджане не потребуется высшее образование по определенной специальности. Претендентам необходимо будет пройти подготовительное обучение и получить соответствующий сертификат.

Об этом Report сообщила главный консультант сектора законодательства по правам человека Милли Меджлиса Назрин Алиева.

"Проект не устанавливает, по какой именно специальности или в какой области должно быть получено высшее образование. Лица, соответствующие необходимым требованиям, приобретут статус паралегала после успешного прохождения курса первоначальной подготовки и получения сертификата. Их реестр будет вести Президиум Коллегии адвокатов", - сказала она.

По словам Алиевой, паралегалы будут работать на основании гражданско-правового договора, заключенного с адвокатской структурой или адвокатом, осуществляющим деятельность в индивидуальном порядке.

"Поскольку проектом не устанавливаются конкретный график работы и то, будет ли эта деятельность основной или дополнительной, данные вопросы смогут регулироваться заключаемым между сторонами договором с учетом требований законодательства", - пояснила она.

Напомним, положения о деятельности паралегалов предусмотрены новым законопроектом "О бесплатной юридической помощи". Лица с высшим образованием, желающие работать паралегалами, должны будут обратиться в Коллегию адвокатов.