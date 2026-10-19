Лавров и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи в Тегеране провели переговоры.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире, а также пути укрепления отношений России и Ирана.

Лавров заявил, что российская сторона готова оказать содействие в поиске взаимоприемлемых развязок для выхода из кризиса на Ближнем Востоке.

"Мы приветствовали нацеленность Тегерана на использование ресурса дипломатии для установления в регионе долгосрочного мира и стабильности. Мы считаем, что важно вернуться к докризисной ситуации в Персидском заливе и в Ормузском проливе, включая восстановление свободы судоходства", - сказал он.

Арагчи отметил, что экономическое взаимодействие продвигается хорошими темпами, и каких-либо серьезных проблем между двумя странами нет.

Сергей Лавров прибыл в Тегеран из Бахрейна, где участвовал в 9-м раунде стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ).

После переговоров с Арагчи главу МИД РФ примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.