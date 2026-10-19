Лавров и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- 19 октября, 2026
- 17:52
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Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи в Тегеране провели переговоры.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в МИД РФ.
Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире, а также пути укрепления отношений России и Ирана.
Лавров заявил, что российская сторона готова оказать содействие в поиске взаимоприемлемых развязок для выхода из кризиса на Ближнем Востоке.
"Мы приветствовали нацеленность Тегерана на использование ресурса дипломатии для установления в регионе долгосрочного мира и стабильности. Мы считаем, что важно вернуться к докризисной ситуации в Персидском заливе и в Ормузском проливе, включая восстановление свободы судоходства", - сказал он.
Арагчи отметил, что экономическое взаимодействие продвигается хорошими темпами, и каких-либо серьезных проблем между двумя странами нет.
Сергей Лавров прибыл в Тегеран из Бахрейна, где участвовал в 9-м раунде стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ).
После переговоров с Арагчи главу МИД РФ примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.