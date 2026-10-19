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    Лавров и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 17:52
    Лавров и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи в Тегеране провели переговоры.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в МИД РФ.

    Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в мире, а также пути укрепления отношений России и Ирана.

    Лавров заявил, что российская сторона готова оказать содействие в поиске взаимоприемлемых развязок для выхода из кризиса на Ближнем Востоке.

    "Мы приветствовали нацеленность Тегерана на использование ресурса дипломатии для установления в регионе долгосрочного мира и стабильности. Мы считаем, что важно вернуться к докризисной ситуации в Персидском заливе и в Ормузском проливе, включая восстановление свободы судоходства", - сказал он.

    Арагчи отметил, что экономическое взаимодействие продвигается хорошими темпами, и каких-либо серьезных проблем между двумя странами нет.

    Сергей Лавров прибыл в Тегеран из Бахрейна, где участвовал в 9-м раунде стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ).

    После переговоров с Арагчи главу МИД РФ примет президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    Сергей Лавров Аббас Арагчи Масуд Пезешкиан Исламская Республика Иран Российская Федерация (РФ) Эскалация на Ближнем Востоке
    Tehranda Rusiya və İran XİN başçılarının görüşü başlayıb
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