İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Tehranda Rusiya və İran XİN başçılarının görüşü başlayıb

    Region
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:32
    Tehranda Rusiya və İran XİN başçılarının görüşü başlayıb

    Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Tehranda iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə danışıqlara başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı İran mediası yayıb.

    Rusiya XİN-dən bildirilib ki, səfərin məqsədi "genişmiqyaslı müharibənin" qarşısını almaqdır.

    Məlumata görə, İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Tehrana işgüzar səfər çərçivəsində Rusiya XİN başçısını qəbul edəcək. Səfər çərçivəsində körfəzdəki vəziyyətin və ABŞ ilə İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatlarından sonra yaranan beynəlxalq böhrandan çıxış yollarının müzakirəsi nəzərdə tutulur.

    İran və RF xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri BMT platformasında koordinasiyanın səviyyəsinin yüksəldilməsi, BRİKS, ŞƏT və Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində qarşılıqlı əlaqənin genişləndirilməsi üzrə atılacaq növbəti addımları müəyyənləşdirəcəklər.

    Məlumata görə, Sergey Lavrov Tehrana Bəhreynin paytaxtı Manamada Rusiya – Körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası Strateji Dialoqu formatında nazirlərin görüşündə iştirakından sonra gəlib.

    O, oktyabrın 18-də Bəhreyndə ərəb ölkələri ilə danışıqlar aparıb. Rusiya naziri Küveytin XİN rəhbəri Cabir əs-Sabah, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri Feysal bin Fərhan əl Səud ilə görüşüb.

    Rusiya mediası bildirib ki, ərəb ölkələrinin XİN başçıları rusiyalı həmkarlarından körfəzdə gəmiçiliklə bağlı fəaliyyət məsələsində Tehrana "təsir göstərməsini" istəyiblər.

    Sergey Lavrov Abbas Əraqçi Rusiya XİN Məsud Pezeşkian
    Лавров и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:05
    Azərbaycanın sağlamlıq turizmi "Kurort" QSC tərəfindən Özbəkistanda təbliğ edilib
    Turizm
    19:02
    Azərbaycan Yunanıstana təbii qaz ixracını 18 %-dən çox artırıb
    Energetika
    18:59
    Rusiya İrandan Rəşt-Astara dəmir yolu üçün torpağın satın alınmasının təsdiqini gözləyir
    Region
    18:52
    Video
    BTQ: Parisdə polis bir kanakı amansızcasına döyüb
    Xarici siyasət
    18:43
    Foto
    TÜRKPA Qadın Parlamentarilər Qrupunun 5-ci iclası keçirilib
    Xarici siyasət
    18:40
    Foto
    "Borussiya" Bakı Olimpiya Stadionunda "Sabah"la oyunöncəsi son məşqinə çıxıb
    Futbol
    18:38
    Sudanda avtovağzala PUA zərbəsi nəticəsində 80-ə yaxın insan ölüb
    Digər ölkələr
    18:30
    Bolqarıstan 2027-ci ilin yazında nəqliyyat bağlantısı üzrə sammit keçirməyi təklif edir
    İnfrastruktur
    18:21
    Azərbaycan Gürcüstandan yerli istehsal mallarının idxalını 5 %-dən çox artırıb
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti