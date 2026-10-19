Инвестиции ГНФАР в производные финансовые инструменты выросли в 21,4 раза

Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в производные финансовые инструменты на 1 января 2026 года выросли в 21,4 раза и достигли 1,134 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда, сравнение проведено с показателем на 1 января 2025 года.

При этом обязательства ГНФАР по производным финансовым инструментам за прошлый год составили 378 млн манатов, сократившись в 21,6 раза.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.