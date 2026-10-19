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    Инвестиции ГНФАР в производные финансовые инструменты выросли в 21,4 раза

    Финансы
    • 19 октября, 2026
    • 17:54
    Инвестиции ГНФАР в производные финансовые инструменты выросли в 21,4 раза

    Инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в производные финансовые инструменты на 1 января 2026 года выросли в 21,4 раза и достигли 1,134 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность фонда, сравнение проведено с показателем на 1 января 2025 года.

    При этом обязательства ГНФАР по производным финансовым инструментам за прошлый год составили 378 млн манатов, сократившись в 21,6 раза.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана был создан указом президента страны от 29 декабря 1999 года.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)
    ARDNF törəmə maliyyə alətlərinə investisiyaları kəskin artırıb, bu alətlər üzrə öhdəlikləri azaldıb
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