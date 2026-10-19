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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    ARDNF törəmə maliyyə alətlərinə investisiyaları kəskin artırıb, bu alətlər üzrə öhdəlikləri azaldıb

    Maliyyə
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:41
    ARDNF törəmə maliyyə alətlərinə investisiyaları kəskin artırıb, bu alətlər üzrə öhdəlikləri azaldıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) törəmə maliyyə alətlərinə investisiyaları 1,134 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Fondun maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 21,4 dəfə çoxdur.

    Əvəzində ARDNF-in ötən il törəmə maliyyə alətləri üzrə öhdəlikləri 378 milyon manat olub ki, bu da 21,6 dəfə azdır.

    Xatırladaq ki, ARDNF ölkə Prezidentinin 29 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılıb. Fondun əsas vəzifəsi Azərbaycan vətəndaşlarının bugünkü və gələcək nəsillərinin mənafeyi naminə ölkənin payına düşən neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı və işlənməsindən, habelə qurumun öz fəaliyyətindən əldə olunan gəlir və digər vəsaitin yığılmasını, səmərəli idarə olunmasını təmin etməkdir.

    Maliyyə hesabatı Törəmə maliyyə alətləri Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF)
    Инвестиции ГНФАР в производные финансовые инструменты выросли в 21,4 раза
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