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    Грузия увеличила импорт топлива и смазочных масел из Азербайджана более чем на 23%

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 17:55
    Грузия увеличила импорт топлива и смазочных масел из Азербайджана более чем на 23%

    В январе-сентябре этого года Грузия импортировала из Азербайджана топливо и смазочные масла на $297,42 млн.

    Согласно расчетам Report на основе данных Национальной службы статистики Грузии, это на 23,2% больше показателя аналогичного периода 2025 года.

    Таким образом, Азербайджан занял 2-е место среди стран, поставляющих топливо и смазочные масла в Грузию.

    Только в сентябре Грузия закупила у Азербайджана топливо и смазочные масла на $36 млн, что на 20% больше показателя годом ранее.

    За 9 месяцев этого года Грузия закупила у зарубежных стран топливо и смазочные масла на $2 млрд 277 млн, что на 69% больше показателя годом ранее.

    Напомним, что в 2025 году Грузия закупила из-за рубежа топливо и смазочные масла на $1,6 млрд, из которых $145 млн пришлись на долю Азербайджана.

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