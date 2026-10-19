СГБ задержала за рубежом организатора поджога автомобилей в Масазыре

Служба государственной безопасности (СГБ) задержала организатора поджога четырех автомобилей в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает Report, подозреваемого задержали во время перелета из Грузии в Узбекистан, доставили в Азербайджан и арестовали.

Ранее видеозаписи происшествия вызвали широкий резонанс в СМИ. Все участники преступления установлены и задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий СГБ.

Им предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста. По делу продолжаются первоначальные следственные действия.

Имена задержанных и мотив преступления не разглашаются.

В результате умышленного поджога полностью сгорели автомобили Mercedes, Lada, Hyundai и Renault.