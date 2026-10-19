Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    СГБ задержала за рубежом организатора поджога автомобилей в Масазыре

    Происшествия
    • 19 октября, 2026
    • 17:52
    СГБ задержала за рубежом организатора поджога автомобилей в Масазыре

    Служба государственной безопасности (СГБ) задержала организатора поджога четырех автомобилей в поселке Масазыр Абшеронского района.

    Как сообщает Report, подозреваемого задержали во время перелета из Грузии в Узбекистан, доставили в Азербайджан и арестовали.

    Ранее видеозаписи происшествия вызвали широкий резонанс в СМИ. Все участники преступления установлены и задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий СГБ.

    Им предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста. По делу продолжаются первоначальные следственные действия.

    Имена задержанных и мотив преступления не разглашаются.

    В результате умышленного поджога полностью сгорели автомобили Mercedes, Lada, Hyundai и Renault.

    Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ)
    DTX Masazırda avtomobillərin yandırılmasını təşkil edən şəxsi xaricdə saxlayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:06
    Видео
    БИГ заявила о жестоком избиении молодого канака полицией в Париже
    Внешняя политика
    18:59
    Фото
    В Бишкеке состоялось 5-е заседание Группы женщин-парламентариев ТюркПА
    Внешняя политика
    18:43
    РФ ждет от Ирана подтверждения выкупа земли под железную дорогу Решт – Астара
    В регионе
    18:28
    Фото
    Дети из Украины посетили Габалу и Шеки в рамках программы реабилитации
    Внешняя политика
    18:27
    Азербайджан объявил в розыск 7 проживающих в Турции лиц по делу об экстремистских призывах
    Внутренняя политика
    18:15
    В Судане около 80 человек погибли в результате удара БПЛА по автовокзалу
    Другие страны
    18:11
    Фото
    Азербайджан и ОАЭ обсудили военное сотрудничество
    Армия
    18:09
    Болгария предлагает провести саммит по транспортной связанности весной 2027г
    Инфраструктура
    18:07
    СП призвал турецкие медиа не распространять предвзятую информацию об Азербайджане
    Медиа
    Лента новостей