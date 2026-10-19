Лекорню пообещал усилить присутствие полиции на улицах Франции перед новыми акциями

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню пообещал усилить присутствие полиции и жандармерии на улицах в преддверии новых акций протеста, ожидаемых в субботу, 24 октября.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник после заседания межведомственного кризисного штаба.

По словам премьера, комендантский час будет вводиться в отдельных районах и носить ограниченный характер. Власти намерены прежде всего защитить магазины и другие объекты, пострадавшие во время беспорядков. Лекорню не исключил введения чрезвычайного положения в случае необходимости, однако на данном этапе считает более подходящими локальные ограничения.

"Комендантский час сейчас представляется более подходящим решением", - сказал он.

Премьер также пообещал масштабную реакцию правоохранительных и судебных органов на действия участников погромов. В конце октября в Сенат планируется представить законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за причиненный ущерб.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что власти примут дополнительные меры, чтобы не допустить новых нападений и грабежей.

Правительство также готовит меры экономической поддержки пострадавшего бизнеса. Министр по делам торговли и малого и среднего предпринимательства Серж Папен оценил число предприятий, пострадавших от беспорядков, как минимум в 3 тыс.

Лекорню объявил о запуске с 20 октября механизма частичной занятости с полным возмещением соответствующих расходов, а также о создании специального фонда помощи предпринимателям. По его словам, многие магазины уже закупили товары к рождественскому сезону и теперь нуждаются в оборотных средствах, чтобы возобновить работу и сохранить рабочие места.

Беспорядки произошли 17 октября на фоне массовых протестов против роста стоимости жизни и ухудшения состояния государственных услуг. По данным властей, в акциях по всей стране участвовали около 550 тыс. человек, тогда как организаторы оценили число участников в 800 тыс.

Первоначально сообщалось примерно о 1,2 тыс. задержаний, однако последующие сводки указывали на удвоение этого числа. В Париже, Лионе, Марселе, Лиможе и других городах были разграблены магазины, повреждены общественные здания и произошли столкновения с полицией.

Президент Эмманюэль Макрон осудил насилие и поручил проверить, были ли допущены просчеты в работе разведывательных служб и подготовке полиции к демонстрациям. Он также допустил, что местные власти смогут запрещать отдельные собрания, если этого потребует ситуация.

Лекорню возложил ответственность за значительную часть насилия на ультралевые группировки, заявив, что некоторые из них стремятся дестабилизировать страну вплоть до президентских выборов 2027 года.

В понедельник вечером он намерен провести отдельное совещание с главой МВД и представителями спецслужб, посвященное защите избирательного процесса, безопасности кандидатов и предвыборных мероприятий.

Новые акции и политическое противостояние

Перспектива новых протестов усиливает давление на правительство. Движение "желтых жилетов", участники которого 17 октября выступили против дороговизны жизни, объявило о проведении второго этапа акций в субботу, 24 октября, сообщают французские СМИ.

Беспорядки также обострили противостояние между правительством и оппозицией. Лекорню призвал политические силы определиться со своим отношением к насилию, тогда как представители правых партий потребовали жестких мер против погромщиков.

Лидеры крайне правого "Национального объединения" Жордан Барделла и Марин Ле Пен отказались от участия в запланированной встрече лидеров партий с премьером. Лекорню призвал их пересмотреть свою позицию, подчеркнув, что обеспечение безопасности в ходе предвыборной кампании должно стать общей темой для обсуждения.

Представители левых сил, в свою очередь, осудили грабежи, но потребовали оценить действия полиции и пересмотреть подходы к обеспечению общественного порядка.

Лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон возложил часть ответственности за эскалацию на полицейское командование. Социалисты и представители экологического движения также призвали проанализировать тактику правоохранительных органов и уделять больше внимания деэскалации.

Таким образом, перед правительством стоят две сложные задачи: восстановить безопасность в пострадавших городах и не допустить нового всплеска насилия в предстоящие выходные.