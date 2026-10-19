ГНФАР увеличил депозит в японском банке в 7 раз
Финансы
- 19 октября, 2026
- 17:50
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В 2025 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) разместил краткосрочный депозит в размере 357,823 млн манатов в First Abu Dhabi Bank, принадлежащий Объединенным Арабским Эмиратам.
Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это на 5,1% больше, чем в 2024 году.
В прошлом году объем краткосрочных депозитов, размещенных учреждением в японском Mizuho Bank, увеличился в 7,15 раза и составил 14,857 млн манатов.
На 1 января текущего года объем срочных депозитов ГНФАР увеличился на 17,5% по сравнению с показателями на 1 января прошлого года и составил 13,731 млн манатов.
ARDNF Yaponiya bankına qısamüddətli depozit qoyuluşunu 7 dəfədən çox artırıb
SOFAZ increases deposit in Japanese bank sevenfold
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