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    Лавров: РФ рассчитывает на визит Пезешкиана в Москву в конце октября

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 17:49
    Лавров: РФ рассчитывает на визит Пезешкиана в Москву в конце октября

    Российская сторона рассчитывает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Тегеране.

    "Рассчитываем, что президент Пезешкиан сможет посетить саммит Форума стран-экспортеров газа, который в конце октября состоится в Москве", - сказал он.

    Саммит ФСЭГ состоится в российской столице 27 октября.

    Сергей Лавров Масуд Пезешкиан Исламская Республика Иран Российская Федерация (РФ)
    Lavrov: Pezeşkianın bu ayın sonu Moskvaya səfəri gözlənilir
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