Лавров: РФ рассчитывает на визит Пезешкиана в Москву в конце октября
В регионе
- 19 октября, 2026
- 17:49
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Российская сторона рассчитывает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Тегеране.
"Рассчитываем, что президент Пезешкиан сможет посетить саммит Форума стран-экспортеров газа, который в конце октября состоится в Москве", - сказал он.
Саммит ФСЭГ состоится в российской столице 27 октября.
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