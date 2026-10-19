Лавров: РФ рассчитывает на визит Пезешкиана в Москву в конце октября

Российская сторона рассчитывает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Тегеране.

"Рассчитываем, что президент Пезешкиан сможет посетить саммит Форума стран-экспортеров газа, который в конце октября состоится в Москве", - сказал он.

Саммит ФСЭГ состоится в российской столице 27 октября.