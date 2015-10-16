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    Очередное заседание Совета Глав государств СНГ пройдет в Кыргызстане

    Лебедев: На заседании в узком формате руководители государств обменялись мнениями по актуальным проблемам СНГ

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Следующее заседание совета глав государств-участников СНГ состоится в сентябре 2016 года в Кыргызстане. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил  председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев на заседании совета глав участников СНГ в расширенном составе. 

    "Рассмотрен вопрос о председательстве в содружестве независимых государств в 2016 году. По предложению президента Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседания совета глав государств 16 сентября 2016 года в Кыргызской Республике", — заявил  Лебедев. 

    Он отметил, что на заседании в узком формате руководители государств откровенно обменялись мнениями по актуальным проблемам Содружества, затем определили повестку дня и регламент заседания. 

    "На заседании в узком формате были приняты два заявления. Заявление глав государств по случаю 70-летия создания ООН и заявление по борьбе с международным терроризмом", — проинформировал Лебедев.

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