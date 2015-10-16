Очередное заседание Совета Глав государств СНГ пройдет в Кыргызстане

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Следующее заседание совета глав государств-участников СНГ состоится в сентябре 2016 года в Кыргызстане. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев на заседании совета глав участников СНГ в расширенном составе.

"Рассмотрен вопрос о председательстве в содружестве независимых государств в 2016 году. По предложению президента Кыргызской Республики принято решение провести следующее заседания совета глав государств 16 сентября 2016 года в Кыргызской Республике", — заявил Лебедев.

Он отметил, что на заседании в узком формате руководители государств откровенно обменялись мнениями по актуальным проблемам Содружества, затем определили повестку дня и регламент заседания.

"На заседании в узком формате были приняты два заявления. Заявление глав государств по случаю 70-летия создания ООН и заявление по борьбе с международным терроризмом", — проинформировал Лебедев.