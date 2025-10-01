Обвиняемая в шпионаже в пользу Азербайджана консул Армении в Австрии не признает вину

Сотрудница дипкорпуса МИД Армении - консул в Австрии Ашхен Алексанян, обвиненная в госизмене в пользу Азербайджана, не признает своей вины.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источник.

Ее адвокаты Абгар Погосян и Таврос Геворкян отказались комментировать обвинения, но сообщили, что обжаловали арест в вышестоящей инстанции.

В Следственном комитете (СК) Армении подтвердили, что Алексанян - единственная фигурантка дела и была под стражей на момент завершения предварительного следствия. В ведомстве не раскрыли детали дела. СК подтвердил возбуждение уголовного дела о госизмене против Алексанян в июне.

Ее задержали 29 августа. Сразу после задержания Служба нацбезопасности (СНБ) провела в здании МИД полный обыск: проверялись компьютеры и изучались документы.