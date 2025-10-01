İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycana casusluqda ittiham olunan erməni konsul özünü təqsirli bilmir

    • 01 oktyabr, 2025
    Azərbaycana casusluqda ittiham olunan erməni konsul özünü təqsirli bilmir

    Azərbaycanın xeyrinə dövlətə xəyanətdə ittiham olunan Ermənistan XİN-in diplomatik korpusunun əməkdaşı - Avstriyadakı konsul Aşxen Aleksanyan təqsirini etiraf etmir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Onun vəkilləri Abqar Poqosyan və Tavros Gevorkyan ittihamları şərh etməkdən imtina ediblər.

    Ermənistan İstintaq Komitəsi Aleksanyanın iş üzrə yeganə fiqurant olduğunu və iyun ayında ona qarşı dövlətə xəyanət maddəsi üzrə cinayət işinin açıldığını təsdiqləyib.

    O, avqustun 29-da saxlanılıb. Bundan dərhal sonra Milli Təhlükəsizlik Xidməti XİN-in binasında hərtərəfli axtarış aparıb - kompüterlər yoxlanılıb və sənədlər araşdırılıb.

    Обвиняемая в шпионаже в пользу Азербайджана консул Армении в Австрии не признает вину
    Armenian consul in Austria accused of spying for Azerbaijan denies guilt

