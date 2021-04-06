Обвинения в катастрофе украинского самолета в Тегеране предъявили 10 иранцам

Бывший прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки заявил, что необходимые выводы будут сделаны в суде

Обвинения по делу о катастрофе украинского самолета в окрестностях Тегерана предъявлены 10 иранским должностным лицам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявил бывший прокурор провинции Тегеран Голамаббас Торки на церемонии передачи полномочий своему преемнику.

"10 должностных лиц, имеющих отношение к катастрофе украинского самолета, привлечены к ответственности. Необходимые выводы будут сделаны в суде", - цитирует его агентство ISNA.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января прошлого года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.