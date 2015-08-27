​ОБСЕ направит в Кыргызстан 350 наблюдателей

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направит в Кыргызстан 350 представителей для наблюдения за ходом парламентских выборов, назначенных на 4 октября, сообщает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ.

По приглашению президента Кыргызстана в Бишкек сегодня прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.

В ходе встречи с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым генсек ОБСЕ подчеркнул, что организация поддерживает начинания Кыргызстана по развитию парламентской демократии.

Долгосрочная миссия наблюдателей находится в тесном сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией Кыргызстана, напомнил Занньер, отметив, что наблюдательная миссия ОБСЕ будет охватывать весь процесс выборов.

Он также приветствовал решение провести в Кыргызстане выборы с использованием биометрических данных граждан.