Обнародованы основные темы обсуждений на встрече президентов Турции и России

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Обнародованы основные темы, которые будут обсуждены на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ведется интенсивная работа в связи со встречей лидеров двух стран. Как только программа встречи уточнится, об этом будет объявлено общественности", - подчеркнул Д. Песков.

Президенты Турции и России обсудят следующие основные темы: ситуация в зонах деэскалации в Сирии, созданных совместным решением России, Турции и Ирана; поставки приобретенного Турцией у России ракетного комплекса "С-400", "референдум" на севере Ирака, двусторонние торгово-экономические связи.

В сообщении говорится, что неофициальные источники распространили информацию о том, что Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Путиным 28 сентября в Анкаре.