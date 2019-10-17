Обнародовано число потерь Сирийской национальной армии

За девять дней проводимой в Сирии антитеррористической операции Cирийская национальная армия потеряла 64-х бойцов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, 18 октября в результате зачистки Тель-Абьяда и Рас аль-Айна погибли 18 бойцов, 51 получил ранения и 1 боец пропал без вести.

Всего с начала антитеррористической операции погибли 64 бойца Сирийской национальной армии, ранено 187 бойцов.

Напомним, что 9 октября Вооруженные силы Турции совместно с Сирийской национальной армией начали антитеррористическую операцию "Источник мира" на севере Сирии. Цель - зачистить турецко-сирийскую границу от террористических группировок PКК/YPG-PYD и ИГИЛ, воспрепятствовать созданию террористического государства, добиться спокойствия в Сирии и возвращения беженцев в свои дома.