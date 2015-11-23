Обнародован объем внешнего долга Грузии Азербайджану

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Объем внешнего долга Грузии Азербайджану составляет 10 млн. 806 тыс. долларов. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, говорится в данных министерства финансов Грузии.

Объем государственного внешнего долга Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов, по данным министерства финансов Грузии на 31 октября 2015 года, составил 4,2 млрд. долларов. С начала года госдолг Грузии повысился на 4 млн. долларов.

У Грузии 17 стран-двусторонних кредиторов, общий долг которым составляет около 718 млн. долларов. В число стран-кредиторов входят также Австрия (12 млн. 039 тыс. долларов), Турция (20 млн. 668 тыс. долларов), Иран (8 млн. 422 тыс. долларов), Россия (88 млн. 369 тыс. долларов) и др.