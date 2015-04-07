​Объем внутреннего долга Грузии вырос

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Объем внутреннего долга Грузии возрос и составил около 2,1 млрд. лари (более 1 млрд долларов), сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным министерства финансов Грузии, с начала года государственный внутренний долг страны повысился на 196 млн. лари.

Из общей суммы долг по казначейским ценным бумагам составляет более 1,5 млрд. лари (0,75 млн. долларов).

Долг по другим ценным бумагам составляет около 568 млн. лари (284 млн. долларов).





