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    Азербайджан и Беларусь обсудили совместное производство ветеринарных препаратов

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2026
    • 18:36
    Азербайджан и Беларусь обсудили совместное производство ветеринарных препаратов

    Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли встретился с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директороДепартамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгиным.

    Как сообщили Report в АПБА, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах пищевой безопасности и ветеринарии, признание эквивалентности систем пищевой безопасности, совместное производство ветеринарных препаратов и вопросы идентификации животных.

    Также были обсуждены возможности организации производства ветеринарного препарата Rabisafe в Азербайджане и расширения сотрудничества с белорусским научно-производственным центром "БелАгроГен".

    Отмечено, что эквивалентность системы пищевой безопасности Беларуси была полностью признана АПБА. В настоящее время в реестре пищевой безопасности Азербайджана зарегистрированы 123 пищевых объекта белорусского происхождения.

    Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в сферах пищевой, ветеринарной и фитосанитарной безопасности и расширении взаимного обмена опытом.

    Азербайджан и Беларусь обсудили совместное производство ветеринарных препаратов
    Азербайджан и Беларусь обсудили совместное производство ветеринарных препаратов
    Азербайджан и Беларусь обсудили совместное производство ветеринарных препаратов

    Гошгар Тахмазли Иван Смильгинь Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Азербайджано-белорусские отношения
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    Azərbaycan ilə Belarus arasında baytarlıq preparatlarının birgə istehsalı müzakirə olunub
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    Azerbaijan, Belarus discuss food safety and veterinary cooperation
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