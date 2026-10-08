Азербайджан и Беларусь обсудили совместное производство ветеринарных препаратов

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли встретился с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директороДепартамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгиным.

Как сообщили Report в АПБА, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах пищевой безопасности и ветеринарии, признание эквивалентности систем пищевой безопасности, совместное производство ветеринарных препаратов и вопросы идентификации животных.

Также были обсуждены возможности организации производства ветеринарного препарата Rabisafe в Азербайджане и расширения сотрудничества с белорусским научно-производственным центром "БелАгроГен".

Отмечено, что эквивалентность системы пищевой безопасности Беларуси была полностью признана АПБА. В настоящее время в реестре пищевой безопасности Азербайджана зарегистрированы 123 пищевых объекта белорусского происхождения.

Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в сферах пищевой, ветеринарной и фитосанитарной безопасности и расширении взаимного обмена опытом.