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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

    Индивидуальные
    • 08 октября, 2026
    • 18:57
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

    Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, в поединке за третье место он одолел сербского спортсмена Неманью Майдова.

    Сюдаба Агаева (70 кг), Эльджан Гаджиев и Сулейман Шукюров (оба 90 кг) не смогли завоевать медали.

    Таким образом, азербайджанские спортсмены завершили сегодняшний день соревнований с одной бронзовой медалью.

    Напомним, что мундиаль, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится 11 октября. Ранее азербайджанские дзюдоисты Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг) и Омер Раджабли (81 кг) - бронзовые медали.

    Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 90 кг, проиграл в полуфинале японцу Гоки Тадзиме.

    В своей заключительной схватке на турнире Фатиев встретится с сербом Неманьей Майдовым.

    Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) вышел в полуфинал чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, член национальной сборной в 1/4 финала одержал победу над представителем Франции Алекса Митровичем.

    Фатиев в полуфинале встретится с японцем Гоки Тадзиме.

    Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Баку.

    Как сообщает Report, член национальной сборной в 1/8 финала одержал победу над эстонцем Кленом-Кристофером Кальюлайдом.

    Фатиев в следующем этапе встретится с представителем Франции Алекса Митровичем.

    Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) стартовал с победы на чемпионате мира в Баку.

    Как сообщает Report, член национальной сборной в 1/16 финала одержал победу над представителем Греции Теодоросом Целидисом.

    Фатиев в 1/8 финала вступит в борьбу с представителем Эстонии Кленом-Кристофером Кальюлайдом.

    Напомним, что мундиаль завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг) и Омер Раджабли (81 кг) - бронзовые медали.

    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4
    Чемпионат мира по дзюдо 2026 Мурад Фатиев Рашид Мамедалиев Зелим Цкаев
    Фото
    Azərbaycan cüdoçusu Murad Fətiyev dünya çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-4
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