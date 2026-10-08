Мурад Фатиев завоевал бронзу чемпионата мира по дзюдо в Баку - ОБНОВЛЕНО-4

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Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, в поединке за третье место он одолел сербского спортсмена Неманью Майдова.

Сюдаба Агаева (70 кг), Эльджан Гаджиев и Сулейман Шукюров (оба 90 кг) не смогли завоевать медали.

Таким образом, азербайджанские спортсмены завершили сегодняшний день соревнований с одной бронзовой медалью.

Напомним, что мундиаль, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится 11 октября. Ранее азербайджанские дзюдоисты Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг) и Омер Раджабли (81 кг) - бронзовые медали.

15:12

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 90 кг, проиграл в полуфинале японцу Гоки Тадзиме.

В своей заключительной схватке на турнире Фатиев встретится с сербом Неманьей Майдовым.

14:38

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) вышел в полуфинал чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, член национальной сборной в 1/4 финала одержал победу над представителем Франции Алекса Митровичем.

Фатиев в полуфинале встретится с японцем Гоки Тадзиме.

14:01

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) вышел в 1/4 финала чемпионата мира в Баку.

Как сообщает Report, член национальной сборной в 1/8 финала одержал победу над эстонцем Кленом-Кристофером Кальюлайдом.

Фатиев в следующем этапе встретится с представителем Франции Алекса Митровичем.

12:43

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг) стартовал с победы на чемпионате мира в Баку.

Как сообщает Report, член национальной сборной в 1/16 финала одержал победу над представителем Греции Теодоросом Целидисом.

Фатиев в 1/8 финала вступит в борьбу с представителем Эстонии Кленом-Кристофером Кальюлайдом.

Напомним, что мундиаль завершится 11 октября. Ранее из азербайджанских спортсменов Ахмед Юсифов (60 кг) завоевал золотую, Зелим Цкаев (81 кг) - серебряную, Рашид Мамедалиев (73 кг) и Омер Раджабли (81 кг) - бронзовые медали.