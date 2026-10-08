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    TƏBİB: Пострадавший при взрыве мины в Джебраиле находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 08 октября, 2026
    • 18:36
    TƏBİB: Пострадавший при взрыве мины в Джебраиле находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

    Состояние пострадавшего при взрыве мины в Джебраильском районе оценивается как тяжелое.

    Об этом на запрос Report сообщили в TƏBİB.

    По данным ведомства, пострадавший мужчина 2000 года рождения был госпитализирован в Физулинскую районную центральную больницу 8 октября около 15:10.

    У него диагностированы травматическая ампутация верхней трети правой руки, травматическая ампутация нижней трети левой голени, рана правого бедра и другие травмы.

    "Пациент перенес операцию. В настоящее время его лечение продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

    Житель Джебраильского района получил ранения в результате взрыва противопехотной мины на территории села Дагмашанлы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    Житель района Орхан Ашраф оглу Гахраманов, 2000 года рождения, подорвался на противопехотной мине, когда пас скот на неразминированной территории.

    В результате взрыва он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

    По факту прокуратура Джебраильского района проводит проверку.

    ANAMA, МВД и Генпрокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в работы по ограждению опасных участков.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Генеральная прокуратура Азербайджана Минный инцидент
    TƏBİB: Cəbrayılda minaya düşən şəxsin vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB
    Jabrayil resident injured in anti-personnel mine explosion
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