TƏBİB: Пострадавший при взрыве мины в Джебраиле находится в тяжелом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Состояние пострадавшего при взрыве мины в Джебраильском районе оценивается как тяжелое.

Об этом на запрос Report сообщили в TƏBİB.

По данным ведомства, пострадавший мужчина 2000 года рождения был госпитализирован в Физулинскую районную центральную больницу 8 октября около 15:10.

У него диагностированы травматическая ампутация верхней трети правой руки, травматическая ампутация нижней трети левой голени, рана правого бедра и другие травмы.

"Пациент перенес операцию. В настоящее время его лечение продолжается в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

16:50

Житель Джебраильского района получил ранения в результате взрыва противопехотной мины на территории села Дагмашанлы.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Житель района Орхан Ашраф оглу Гахраманов, 2000 года рождения, подорвался на противопехотной мине, когда пас скот на неразминированной территории.

В результате взрыва он получил телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту прокуратура Джебраильского района проводит проверку.

ANAMA, МВД и Генпрокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, внимательно относиться к знакам минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории и не вмешиваться в работы по ограждению опасных участков.