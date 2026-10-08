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    Британская полиция признала незаконными обыски у экс-принца Эндрю

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 18:46
    Британская полиция признала незаконными обыски у экс-принца Эндрю

    Полиция долины Темзы признала незаконность двух ордеров на обыск в домах брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

    Однако уголовное расследование в отношении бывшего герцога Йоркского продолжается, а дальнейшие судебные разбирательства определят, сможет ли полиция сохранить доказательства, изъятые во время обысков.

    Отмечается, что полиция согласилась с незаконным характером обысков во время слушаний в Высоком суде Англии и Уэльса в связи с уголовным делом, касающимся действий финансиста Джеффри Эпштейна.

    Правоохранительные органы признали, что предоставили неверную информацию Центральному уголовному суду Лондона Олд-Бейли, который в начале года выдал разрешения на проведение обысков у бывшего принца.

    О судебном процессе, инициированном экс-герцогом против полиции долины, стало известно 5 октября. Бывший принц требовал проверить законность выдачи ордеров на обыски в его бывшей резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка и в коттедже Wood Farm в королевском поместье Сандрингем, куда он переехал в начале февраля.

    Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Дело Джеффри Эпштейна Великобритания
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