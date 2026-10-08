Саудовская Аравия заявила о перехвате двух ракет хуситов
Другие страны
- 08 октября, 2026
- 18:35
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Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты, запущенные движением "Ансар Аллах" (хуситы).
Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.
По данным гражданской обороны Саудовской Аравии, обломки сбитых ракет повредили здания детского сада и медицинского учреждения, передает госагентство SPA. Информации о возможных пострадавших не приводится.
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