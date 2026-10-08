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    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Саудовская Аравия заявила о перехвате двух ракет хуситов

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 18:35
    Саудовская Аравия заявила о перехвате двух ракет хуситов

    Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты, запущенные движением "Ансар Аллах" (хуситы).

    Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на представителя коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

    По данным гражданской обороны Саудовской Аравии, обломки сбитых ракет повредили здания детского сада и медицинского учреждения, передает госагентство SPA. Информации о возможных пострадавших не приводится.

    Эскалация на Ближнем Востоке Коалиция Саудовская Аравия Движение Ансар Аллах (хуситы)
    Səudiyyə Ərəbistanı husilərin 2 raketini zərərsizləşdirib
    44 - Tezliklə
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