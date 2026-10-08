Кошта пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС
Другие страны
- 08 октября, 2026
- 18:56
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Глава Европейского совета Антониу Кошта в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил евроинтеграцию страны на пути к членству в ЕС.
Как передает Report, об этом Кошта сообщил в соцсетях.
Он отметил, что пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС, который состоится на следующей неделе.
"Мы обсудили прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС. Мы с нетерпением ждем открытия двух переговорных кластеров на следующей неделе, а также всех остальных кластеров до конца года", – сообщил Кошта.
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