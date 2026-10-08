Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Кошта пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 18:56
    Кошта пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС

    Глава Европейского совета Антониу Кошта в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил евроинтеграцию страны на пути к членству в ЕС.

    Как передает Report, об этом Кошта сообщил в соцсетях.

    Он отметил, что пригласил Зеленского на саммит лидеров ЕС, который состоится на следующей неделе.

    "Мы обсудили прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС. Мы с нетерпением ждем открытия двух переговорных кластеров на следующей неделе, а также всех остальных кластеров до конца года", – сообщил Кошта.

    Евроинтеграция Владимир Зеленский Антониу Кошта Саммит ЕС Украина
    Koşta Zelenskini Aİ liderlərinin sammitinə dəvət edib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    21:34
    Фото

    Пашинян обсудил с президентами Туркменистана и Узбекистана региональное сотрудничество

    В регионе
    21:17
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с Фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ

    Внешняя политика
    21:12
    Видео

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о его визите в Туркменистан

    Внешняя политика
    21:08

    Британия и ФРГ ратифицировали договор о сотрудничестве в обороне и ИИ

    Другие страны
    21:00
    Фото

    Интеграционный центр азербайджанцев Грузии дал старт новой учебной программе

    Внешняя политика
    20:51

    Мадуро и его жене в США предъявипли новые обвинения в пытках оппонентов

    Другие страны
    20:43
    Видео

    На дороге Сиязань-Мешриф-Галаалты строится новый мост

    Инфраструктура
    20:37

    Lufthansa и три индийские авиакомпании отменили несколько рейсов в Эр-Рияд

    Другие страны
    20:29

    Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в стране

    Другие страны
    Лента новостей