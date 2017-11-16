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    Нурсултан Назарбаев: Дональд Трамп пригласил меня посетить Белый дом

    Президент Казахстана: Всегда есть о чем говорить с такой ведущей страной мира, как США

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп пригласил меня посетить Белый дом".

    Как сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS, видео с речью президента во время закрытой части заседания Аstana club разместила пресс-служба Акорды на YouTube.

    Он отметил, что с 1 января 2018 года Казахстан председательствует в Совете безопасности ООН: "Я там буду. Договорились, что в этот момент я посещу Вашингтон. Всегда есть о чем говорить с такой ведущей страной мира, как США".

    По словам Назарбаева, в Казахстане работает более 300 американских компаний, которые вложили в экономику страны около 50 млрд долларов: "Казахстан и дальше намерен развивать совместное сотрудничество".

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