Нурсултан Назарбаев: Дональд Трамп пригласил меня посетить Белый дом

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп пригласил меня посетить Белый дом".

Как сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS, видео с речью президента во время закрытой части заседания Аstana club разместила пресс-служба Акорды на YouTube.

Он отметил, что с 1 января 2018 года Казахстан председательствует в Совете безопасности ООН: "Я там буду. Договорились, что в этот момент я посещу Вашингтон. Всегда есть о чем говорить с такой ведущей страной мира, как США".

По словам Назарбаева, в Казахстане работает более 300 американских компаний, которые вложили в экономику страны около 50 млрд долларов: "Казахстан и дальше намерен развивать совместное сотрудничество".