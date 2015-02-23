Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров "шестерки" по Ирану пройдет в конце февраля. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава китайской делегации на переговорах "шестерки" в Женеве по иранскому ядерному досье на уровне политдиректоров Ван Цюнь.

"Последний раунд переговоров по Ирану прошел в хорошей атмосфере, стороны провели содержательные переговоры по самым главным вопросам… Участники договорились провести следующий раунд переговоров в конце этого месяца, место и дату встречи еще предстоит определить", — заявил Ван Цюнь после завершения очередного раунда переговоров.

"Шестерка" (куда входят Россия, США, Китай, Великобритания, Германия, Франция) и Иран продолжают дипломатические усилия на пути к выработке всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе.