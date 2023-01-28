Новый посол США в Москве и замглавы МИД РФ встретятся в начале следующей недели

Новому послу США в России Линн Трейси вручат верительные грамоты в начале следующей недели.

Новому послу США в России Линн Трейси вручат верительные грамоты в начале следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

При этом он точную дату не назвал, но уточнил, что с Трейси эта процедура согласована.

"Она состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне", - отметил он.

Предшественник Трейси Джон Салливан покинул пост в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены. Трейси стала первой в истории женщиной на этом посту. Она прилетела в Москву 26 января.