О нас

Новый посол США в Москве и замглавы МИД РФ встретятся в начале следующей недели

Новый посол США в Москве и замглавы МИД РФ встретятся в начале следующей недели Новому послу США в России Линн Трейси вручат верительные грамоты в начале следующей недели.
В регионе
28 января 2023 г. 11:07
Новый посол США в Москве и замглавы МИД РФ встретятся в начале следующей недели

Новому послу США в России Линн Трейси вручат верительные грамоты в начале следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

При этом он точную дату не назвал, но уточнил, что с Трейси эта процедура согласована.

"Она состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне", - отметил он.

Предшественник Трейси Джон Салливан покинул пост в сентябре 2022 года из-за тяжелой болезни жены. Трейси стала первой в истории женщиной на этом посту. Она прилетела в Москву 26 января.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке New US envoy to Moscow, Russian deputy FM to meet early next week

Экслюзивные новости

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi