Новый аэропорт в Туркменистане попал в Книгу рекордов Гиннесса

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 26 февраля открыл международный аэропорт в административном центре Лебапского велаята – Туркменабате. Как передает Report со ссылкой на CA-NEWS, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На церемонии открытия аэропорта выступила представитель Книги рекордов Гиннесса Шейда Субаши-Гемиджи, которая вручила председателю службы "Türkmenhowaýollary" Доврану Сабурову Сертификат Книги рекордов Гиннесса "за уникальное архитектурное воплощение здания аэропорта, пассажирский терминал которого с высоты птичьего полета имеет форму звезды Огуз Хана".

Объекты аэропорта занимают площадь более 600 гектаров, здание пассажирского терминала — 37 тысяч квадратных метров. Длина взлетно-посадочной полосы — 3800 метров, ширина — 60 метров. Пропускная способность — 500 пассажиров в час.

Напомним, в Книгу рекордов Гиннесса ранее попали два концертных зала в Туркменистане, построенных в виде огромных юрт.