Новый состав правительства представлен парламенту Грузии

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту новый состав правительства страны.
Как сообщает грузинское бюро Report, на сегодняшнем заседании законодательного органа будут обсуждаться перестановки в правительстве.
В соответствии с Конституцией, парламент в течение двух недель должен выразить доверие новому правительству.
Напомним, ранее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" представила на пост премьера Грузии действующего главу МВД Георгия Гахария.
Cəmilə BabayevaАвтор новости