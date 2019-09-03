Новый состав правительства представлен парламенту Грузии

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту новый состав правительства страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, на сегодняшнем заседании законодательного органа будут обсуждаться перестановки в правительстве.

В соответствии с Конституцией, парламент в течение двух недель должен выразить доверие новому правительству.

Напомним, ранее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" представила на пост премьера Грузии действующего главу МВД Георгия Гахария.