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Новый состав правительства представлен парламенту Грузии

Новый состав правительства представлен парламенту Грузии

Кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария представил парламенту новый состав правительства страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, на сегодняшнем заседании законодательного органа будут обсуждаться перестановки в правительстве.

В соответствии с Конституцией, парламент в течение двух недель должен выразить доверие новому правительству.

Напомним, ранее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" представила на пост премьера Грузии действующего главу МВД Георгия Гахария.

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