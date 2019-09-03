Cтало известно имя нового премьер-министра Грузии - ОБНОВЛЕНО

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" представила на пост премьера Грузии действующего главу МВД Георгия Гахария, сообщает грузинское бюро Report.

Г.Гахария с 13 ноября 2017 года занимал пост министра внутренних дел Грузии. Он также является секретарем Совета Национальной Безопасности.



*** 09:46

Проходит заседание политического Совета правящей партии Грузинская мечта — Демократическая Грузия.

Как сообщает грузинское бюро Report, на заседании в штаб-квартире партии председательствует Бидзина Иванишвили.

На собрании обсуждаются кандидатуры на пост премьер-министра страны и перестановки в правительстве.

После собрания политического Совета правящей партии пройдет заседание парламентского большинства. На заседание будет принято окончательное решение в связи с перестановками в правительстве.

Отметим, что накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Он возглавлял правительство с июня 2018 года.