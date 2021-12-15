О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Мирный договор Баку и Еревана - залог нормализации отношений Турции и Армении

Эксперт: Мирный договор Баку и Еревана - залог нормализации отношений Турции и Армении Нормализация отношений Турции и Армении, невозможна без мирного договора между Баку и Ереваном.
В регионе
15 декабря 2021 г. 14:26
Эксперт: Мирный договор Баку и Еревана - залог нормализации отношений Турции и Армении
Евгений Михайлов

Нормализация отношений Турции и Армении, невозможна без мирного договора между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

"Как мы знаем, глава МИД Турции заявил о том, что Анкара готовится назначить спецпредставителя и готова запустить чартерные рейсы между странами, что позволит ускорить нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Что немаловажно было акцентированно внимание мирового сообщества на то, что все действия Турции согласовываются с Азербайджаном", - отметил Михайлов.

По его словам, позитивное восприятие самой Арменией шагов Турции и Азербайджана невозможно без участия Москвы: "Считаю, что президент России Владимир Путин задействовал максимум рычагов, которые у страны имеются, для того чтобы Ереван шел на встречу в диалоге с Анкарой и Баку".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Ermənistanın Azərbaycanla sülh sazişi imzalamadan Türkiyə ilə münasibətləri bərpa etməsi qeyri-mümkündür"
Версия на английском языке Expert: Normalization of Turkey-Armenia relations impossible without peace treaty between Baku and Yerevan

Экслюзивные новости

Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
15 декабря 2021 г. 15:21
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
15 декабря 2021 г. 13:13
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi