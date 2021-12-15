Эксперт: Мирный договор Баку и Еревана - залог нормализации отношений Турции и Армении

Нормализация отношений Турции и Армении, невозможна без мирного договора между Баку и Ереваном.

Нормализация отношений Турции и Армении, невозможна без мирного договора между Баку и Ереваном.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

"Как мы знаем, глава МИД Турции заявил о том, что Анкара готовится назначить спецпредставителя и готова запустить чартерные рейсы между странами, что позволит ускорить нормализацию отношений между Турцией и Арменией. Что немаловажно было акцентированно внимание мирового сообщества на то, что все действия Турции согласовываются с Азербайджаном", - отметил Михайлов.

По его словам, позитивное восприятие самой Арменией шагов Турции и Азербайджана невозможно без участия Москвы: "Считаю, что президент России Владимир Путин задействовал максимум рычагов, которые у страны имеются, для того чтобы Ереван шел на встречу в диалоге с Анкарой и Баку".