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Российский эксперт: Армения была вынуждена подписать трехстороннее заявление

Российский эксперт: Армения была вынуждена подписать трехстороннее заявление Азербайджан изгнал оккупантов со своих земель и стал сразу восстанавливать инфраструктуру освобожденных территорий. Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.
Карабах
10 ноября 2021 г. 12:30
Российский эксперт: Армения была вынуждена подписать трехстороннее заявление
Евгений Михайлов

Азербайджан изгнал оккупантов со своих земель и стал сразу восстанавливать инфраструктуру освобожденных территорий.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

По его словам, Армения, потерпевшая тяжелое поражение на поле боя, была вынуждена подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года: "Армения, понимая решимость Баку, под гарантии России подписала заявление под страхом полного уничтожения. Позже, когда испуг прошел, начала полностью отходить от выполнения обязательств, накладываемых условиями соглашения".

Михайлов напомнил, что в течение года Ереван регулярно провоцировал Баку, подставляя все усилия Москвы по окончательному достижению мира в регионе. "У России непростая задача, она взяла на себя роль посредника между Ереваном и Баку. Когда одна сторона полностью готова к подписанию мирного договора после делимитации и демаркации границ , а другая, улыбаясь и заискивая, пытается параллельно найти другого гаранта, то в такой ситуации необходимо идти на более жесткие меры к принуждению подписания мира", считает эксперт, отметив, что в скором времени так и и произойдёт.

Политолог отметил высокую турбулентность политической ситуации в Ереване. "Премьер-министр Армении Пашинян все-таки выражает желание исполнить все пункты ноябрьских соглашений от 2020 года , в то время как президент Саркисян организовывает антироссийские настроения и неприятие мира со стороны части населения республики", - добавил Михайлов.

Он выразил надежду, что Пашинян и его сторонники все-таки приведут свою страну к мирному сосуществованию с Азербайджаном.

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Версия на английском языке Russian expert: Armenia had to sign trilateral statement

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