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Nissan приостановит производство автомобилей в России

Nissan приостановит производство автомобилей в России Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе компании.
В регионе
10 марта 2022 г. 17:52
Nissan приостановит производство автомобилей в России

Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центр Nissan продолжаются", - рассказали в автоконцерне.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год.

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Версия на английском языке Nissan to suspend car production in Russia

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