Nissan приостановит производство автомобилей в России

Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Японский автоконцерн Nissan с 14 марта на три недели приостановит производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге из-за перебоев с поставками комплектующих. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с перебоями поставок комплектующих завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство с 14 марта на 3 недели. При этом отгрузки новых автомобилей в дилерские центр Nissan продолжаются", - рассказали в автоконцерне.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге работает с 2009 года, его производственная мощность - 100 тысяч машин в год.