Николай Арефьев: Западные санкции против России затронут и экономику соседних стран

Москва. 8 августа. REPORT.AZ/ У России одно экономическое пространство со странами СНГ, поэтому и западные санкции будут откликаться во всех странах СНГ.

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель председателя комитета по экономической политике российской Госдумы Николай Арефьев.

По его словам, западные санкции не могут не затронуть экономику соседних стран.

"Что бы там не говорили, а у нас одно экономическое пространство со странами СНГ. Мы тесно взаимосвязаны. Поэтому и санкции западные будут в той или иной степени откликаться во всех странах СНГ. В этих условиях разваливать наш экономический союз было бы глупо. Наоборот, надо сохранять и развивать эти связи. Вместе мы будем иметь возможность не оглядываться ни на Запад, ни на Восток", - заявил Николай Арефьев.

Он выразил мнение, что государства СНГ и частные инвестиции из этих стран смогут положительно повлиять на экономическую ситуацию.

Депутат подчеркнул, что можно вкладывать инвестиции и модернизировать фабрики, которые остались с советских времен.

"Если мы обратим внимание на внутренний рынок, к нам подтянутся и государства СНГ. У нас есть все перспективы", - сказал российский политик.

По его словам, не стоит обращать внимание на западные санкции, а развивать собственное производство.

"Надо жить так, чтобы не зависеть ни от кого из соседей. В 90-ые Россия сама себя отдала в плен США, Евросоюзу и так далее. Нашей слабостью сейчас пользуются даже такие маленькие страны, как Румыния или Черногория. Единственное что у нас есть - это атомное оружие, доставшееся по наследству от Советского Союза", - заявил Н.Арефьев.

По его словам, с 2014 года, когда были применены первые санкции, в России не было построено ни одного завода, не запущено ни одного высокотехнологичного производства - "кроме оружия ничего не выпускаем".

Он отметил, что уровень безработицы в стране сегодня колеблется на уровне 40%, так как нет производственных мощностей.