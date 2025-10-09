Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Никол Пашинян и Марта Кос в Брюсселе обсудили реализацию TRIPP

    • 09 октября, 2025
    • 16:02
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос в Брюсселе обсудили возможности, созданные в регионе в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, а также реализацию "Маршрута Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в аппарате премьер Армении.

    Собеседники обсудили вопросы, касающиеся новой повестки партнерства Армения-ЕС, предстоящие мероприятия и перспективы углубления сотрудничества.

    Пашинян высоко оценил последовательную поддержку ЕС эффективной реализации институциональных реформ в стране и подчеркнул заинтересованность правительства Армении во внедрении стандартов ЕС во всех сферах.

    В свою очередь, Кос подчеркнула готовность ЕС продолжить шаги по углублению и расширению связей с Арменией в различных направлениях.

    Стороны с удовлетворением констатировали факт эффективного диалога по либерализации визового режима и отметили, что на этом направлении также зафиксирован значительный прогресс.

