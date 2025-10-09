Paşinyan Aİ komissarı ilə "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsini müzakirə edib
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 17:15
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan və Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos Brüsseldə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması nəticəsində regionda yaradılmış imkanları, eləcə də "Tramp Marşrutu"nun (TRIPP, Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi) həyata keçirilməsini müzakirə ediblər.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistan Baş nazirinin aparatından bildirilib.
Həmsöhbətlər Ermənistan-Aİ tərəfdaşlığının yeni gündəmini, qarşıdakı tədbirləri və əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi perspektivlərini əhatə edən bir sıra məsələləri müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
17:35
İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilibSosial müdafiə
17:35
Foto
"Azerconnect Group" regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək olduİKT
17:35
Foto
Video
Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:34
Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana malların idxalına məhdudiyyət qoyulubSağlamlıq
17:32
Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edibFutbol
17:30
Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıbMaliyyə
17:25
Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"Fərdi
17:15
Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edibRegion
17:15