Никол Пашинян: Армения в конце мая покажет купленную в последние годы военную технику
В регионе
- 26 марта, 2026
- 14:27
Армения в конце мая планирует продемонстрировать военную технику, приобретенную в последние годы.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в четверг.
"Решение окончательное. 28 мая, в День Республики, на площади Республики в Ереване состоится не столько военный парад, сколько отчет перед гражданам Армении. Мы продемонстрируем купленную в последние годы военную технику", - отметил он.
