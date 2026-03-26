Никол Пашинян: Армения в конце мая покажет купленную в последние годы военную технику

Армения в конце мая планирует продемонстрировать военную технику, приобретенную в последние годы.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в четверг.

"Решение окончательное. 28 мая, в День Республики, на площади Республики в Ереване состоится не столько военный парад, сколько отчет перед гражданам Армении. Мы продемонстрируем купленную в последние годы военную технику", - отметил он.