Nikol Paşinyan: Ermənistan mayın sonlarında son illərdə alınmış hərbi texnikanı göstərəcək
Region
- 26 mart, 2026
- 14:47
Ermənistan mayın sonlarında son illərdə əldə edilmiş hərbi texnikanı nümayiş etdirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan martın 26-da keçirilən brifinqdə bildirib.
"Qərar qətidir. Mayın 28-də, Respublika Günündə, İrəvandakı Respublika meydanında hərbi paraddan daha çox Ermənistan vətəndaşları qarşısında hesabat xarakterli tədbir keçiriləcək. Biz son illərdə alınmış hərbi texnikanı nümayiş etdirəcəyik", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
15:24
Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə əlaqəli 14 fakt aşkarlanıbHadisə
15:19
İshaq Dar: ABŞ və İran Pakistan vasitəsilə dolayı yolla danışıqlar aparırDigər ölkələr
15:17
Paşinyan: İrəvan Qazaxıstanın Ermənistan dəmir yolları konsessiyasını Rusiyadan almasının əleyhinə deyilRegion
15:07
Gürcüstanda yanacağın qiymətləri son iki həftədə artıbEnergetika
15:07
İkiqat olimpiya çempionu Roza Salihova 81 yaşında vəfat edibKomanda
15:07
Çanaqqalada məktəbliləri daşıyan mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar varRegion
15:03
Tramp: ABŞ-nin NATO-nun köməyinə ehtiyacı yoxdurDigər ölkələr
14:57
Tramp İranı ABŞ ilə danışıqlara tələsməyə çağırıbDigər ölkələr
14:53