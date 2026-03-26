    Nikol Paşinyan: Ermənistan mayın sonlarında son illərdə alınmış hərbi texnikanı göstərəcək

    Region
    • 26 mart, 2026
    • 14:47
    Nikol Paşinyan: Ermənistan mayın sonlarında son illərdə alınmış hərbi texnikanı göstərəcək

    Ermənistan mayın sonlarında son illərdə əldə edilmiş hərbi texnikanı nümayiş etdirməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan martın 26-da keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Qərar qətidir. Mayın 28-də, Respublika Günündə, İrəvandakı Respublika meydanında hərbi paraddan daha çox Ermənistan vətəndaşları qarşısında hesabat xarakterli tədbir keçiriləcək. Biz son illərdə alınmış hərbi texnikanı nümayiş etdirəcəyik", - o qeyd edib.

    Nikol Paşinyan Hərbi parad Hərbi texnika
    Никол Пашинян: Армения в конце мая покажет купленную в последние годы военную технику

    15:24

    Ötən gün Azərbaycanda narkotiklə əlaqəli 14 fakt aşkarlanıb

    Hadisə
    15:19

    İshaq Dar: ABŞ və İran Pakistan vasitəsilə dolayı yolla danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    15:17

    Paşinyan: İrəvan Qazaxıstanın Ermənistan dəmir yolları konsessiyasını Rusiyadan almasının əleyhinə deyil

    Region
    15:07

    Gürcüstanda yanacağın qiymətləri son iki həftədə artıb

    Energetika
    15:07

    İkiqat olimpiya çempionu Roza Salihova 81 yaşında vəfat edib

    Komanda
    15:07

    Çanaqqalada məktəbliləri daşıyan mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Region
    15:03

    Tramp: ABŞ-nin NATO-nun köməyinə ehtiyacı yoxdur

    Digər ölkələr
    14:57

    Tramp İranı ABŞ ilə danışıqlara tələsməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    14:53

    İsrail Əlirza Təngsirinin öldürüldüyünü təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Region
