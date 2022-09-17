Нэнси Пелоси встретится с премьером и спикером парламента Армении

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван 17-19 сентября проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе визита в Ереван 17-19 сентября проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Армении.

Отмечается, что Пелоси прибудет в Ереван в субботу вечером. 17-19 сентября Пелоси встретится с высокопоставленными должностными лицами для обсуждения армяно-американских отношений и нынешней ситуации с безопасностью.

В состав американской делегации включены также председатель комиссии Палаты представителей по вопросам энергетики и торговли Фрэнк Паллоне, конгрессмены Анна Эшу и Джеки Спиер.