Неизвестные удалили все электронные письма убийцы посла Карлова

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Неизвестные удалили все электронные письма Мевлюта Алтынташа - убийцы посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает Report со ссылкой на издание Sabah.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что получившие доступ к почтовому ящику Алтынташа следователи обнаружили, что вся его переписка была удалена спустя 2,5 часа после убийства Карлова. Пароль был взломан с другой SIM-карты, что, по мнению полиции, подтверждает факт наличия соучастников.

Отмечается также, что убийца пользовался почтовым сервером Gmail, в связи с чем власти Турции обратились к руководству Google с просьбой о помощи в проведении расследования.