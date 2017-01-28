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    Неизвестные удалили все электронные письма убийцы посла Карлова

    Пароль был взломан с другой SIM-карты, что, по мнению полиции, подтверждает факт наличия соучастников

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Неизвестные удалили все электронные письма Мевлюта Алтынташа - убийцы посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает Report со ссылкой на издание Sabah.

    Источники в правоохранительных органах сообщили, что получившие доступ к почтовому ящику Алтынташа следователи обнаружили, что вся его переписка была удалена спустя 2,5 часа после убийства Карлова. Пароль был взломан с другой SIM-карты, что, по мнению полиции, подтверждает факт наличия соучастников.

    Отмечается также, что убийца пользовался почтовым сервером Gmail, в связи с чем власти Турции обратились к руководству Google с просьбой о помощи в проведении расследования.

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