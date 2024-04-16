Названо общее число жертв в результате российских атак на Харьков

Россия до сих пор нанесла около тысячи воздушных ударов по различным объектам Харьковской области Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет.
Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил начальник отдела полиции Харьковской области Александр Кобылев.
По его словам, с начала года в результате этих атак ранены 405 мирных жителей, погибли более 100 человек, в том числе 11 детей.
Он также отметил, что в последнее время усилились атаки на критически важные объекты инфраструктуры, что привело к энергетическому кризису в городе.
"Население лишено доступа к связи и водоснабжению. Наши энергетики активно работают над восстановлением разрушенной инфраструктуры", - добавил он.