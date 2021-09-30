Названо число арестованных в Грузии граждан Азербайджана

В Грузии отбывают наказание 100 граждан Азербайджана.

В Грузии отбывают наказание 100 граждан Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в августовском отчете Национального статистического управления Грузии. Из них 11 человек в качестве обвиняемых, 89 - осужденных, в том числе два подростка. 28 граждан Азербайджана содержатся под пробационным контролем, 25 из которых мужчины, 3 женщины.

В общей сложности в тюрьмах соседней страны содержатся 546 иностранцев и лиц без гражданства, 234 иностранных граждан находятся под пробационным контролем.