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Названо число арестованных в Грузии граждан Азербайджана

Названо число арестованных в Грузии граждан Азербайджана В Грузии отбывают наказание 100 граждан Азербайджана.
В регионе
30 сентября 2021 г. 11:33
Названо число арестованных в Грузии граждан Азербайджана

В Грузии отбывают наказание 100 граждан Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в августовском отчете Национального статистического управления Грузии. Из них 11 человек в качестве обвиняемых, 89 - осужденных, в том числе два подростка. 28 граждан Азербайджана содержатся под пробационным контролем, 25 из которых мужчины, 3 женщины.

В общей сложности в тюрьмах соседней страны содержатся 546 иностранцев и лиц без гражданства, 234 иностранных граждан находятся под пробационным контролем.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens detained in Georgia revealed
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda həbsdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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