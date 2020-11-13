Названа дата второго тура парламентских выборов в Грузии

Второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах Грузии состоится 21 ноября.

Второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах Грузии состоится 21 ноября.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в пятницу заявил заместитель главы ЦИК Георгий Шарабидзе.

"Сегодня избирательная администрация в ходе заседания назначила второй тур. Он состоится в установленные законом сроки - 21 ноября текущего года", - сказал Шарабидзе.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,22% голосов. На втором месте с 27,18% блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение". Правящая партия также победила в 13 из 30 одномандатных округах.

Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента. В связи с этим оппоненты власти устроили несколько акций протеста в Тбилиси у зданий парламента и ЦИК. Они планируют провести очередной митинг 14 ноября.