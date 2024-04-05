Назначен новый глава Службы разведки Грузии

Ираклий Берая назначен главой Службы разведки Грузии. Он сменил на этой должности Шалву Ломидзе, который на днях был освобожден от занимаемой должности.

Ираклий Берая назначен главой Службы разведки Грузии. Он сменил на этой должности Шалву Ломидзе, который на днях был освобожден от занимаемой должности.

Как передает грузинское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Берая был председателем комитета по обороне и безопасности парламента Грузии. В разное время он занимал должность директора департамента реформ и развития МВД, а также был директором информационно-аналитического департамента Службы госбезопасности.