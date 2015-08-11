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    В Дербенте исполняющим обязанности мэра назначен азербайджанец

    Имам Яралиев принял решение уйти в отставку

    Баку. 11 Августа. REPORT.AZ/ В Дербенте после отставки мэра города Имама Яралиева руководить муниципалитетом будет азербайджанец Азади Рагимов, занимающий пост главы администрации ГО «город Дербент».

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба дербентской администрации.

    По данным пресс-службы, Имам Яралиев во вторник, 11 августа, подписал постановление о прекращении полномочий главы Дербента и председателя городского собрания депутатов по собственному желанию.

    Этим же постановлением исполняющим обязанности мэра Дербента назначен Азади Рагимов.

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