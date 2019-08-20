Назарбаев снял видеоклип на собственные стихи - ВИДЕО

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

На записи Н.Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине.

Отмечается, что автором слов является сам Н.Назарбаев, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев. За кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты.

"Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни", - написал первый президент Казахстана в примечании к видео.

Напомним, что Нурсултан Назарбаев, руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства.