    В регионе
    • 15 декабря, 2025
    • 16:00
    НАТО продолжает выбирать нового спецпредставителя по Кавказу и Центральной Азии

    Процесс отбора нового Специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии продолжается.

    Об этом в интервью Report заявил посол Швеции в Азербайджане, выполняющий функции одного из послов контактных посольств НАТО (Contact Point Embassy, CPE) в Баку, Тобиас Лоренцсон.

    Дипломат выразил надежду на то, что в скором времени у альянса появится новый специальный представитель в регионе Южного Кавказа.

    "Данное назначение станет важной возможностью для дальнейшего укрепления партнерства НАТО с Азербайджаном и Южным Кавказом в целом", - добавил Лоренцсон.

    Должность посла контактного посольства НАТО в Баку также выполняет посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов. В свою очередь, он отметил, что в Североатлантическом альянсе внимательно следят за текущей ситуацией в регионе.

    "НАТО приветствует недавнее завершение переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и с нетерпением ожидает подписания и ратификации договора. Это важный шаг вперед в процессе нормализации и вклад в укрепление региональной безопасности", - заявил Гасымов.

    Должность спецпредставителя по Кавказу и Центральной Азии была учреждена в 2004 году после саммита НАТО в Стамбуле. Представитель отвечает за реализацию политики Альянса в стратегически важных регионах, взаимодействие с правительствами партнерских стран - Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - и координацию программ сотрудничества.

    Занимавший ранее этот пост Хавьер Коломина в июле 2024 года получил новое назначение - спецпредставителя НАТО по Южному соседству.

    Отметим, что в 2025-2026 годах функции контактных посольств НАТО (Contact Point Embassy, CPE) в Азербайджане выполняют дипломатические миссии Словакии и Швеции.

    С полной версией интервью с послами можно ознакомиться по ссылке.

    NATO-nun Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsinin seçimi davam edir
    NATO continues selection of new Special Representative for Caucasus and Central Asia

