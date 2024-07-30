НАТО приступила к выработке новой стратегии в отношении РФ

Организация Североатлантического договора (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России.
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"НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По словам дипломата, все члены Североатлантического альянса согласны с тем, что "КНР является решающим сторонником" России в вопросе конфликта в Украине.