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    НАТО планирует провести учения в Грузии

    5 февраля состоится заседание комиссии НАТО - Грузия

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/  До конца текущего года Североатлантический альянс проведет учения в Грузии. Как сообщает Report, об этом "Интерфакс" заявил источник в штаб-квартире НАТО.

    "Мы планируем проводить регулярные учения в Грузии в рамках сотрудничества с этой страной", - сказал источник.

    Заседание комиссии НАТО - Грузия, приуроченной к Североатлантическому совету на уровне министров обороны НАТО, пройдет 5 февраля. В штаб-квартире также сообщили о планах создания в Грузии тренировочного центра НАТО для государств-членов альянса и для партнеров организации.

    Эти планы предполагается обсудить на заседании совместной комиссии.

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