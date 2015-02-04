НАТО планирует провести учения в Грузии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ До конца текущего года Североатлантический альянс проведет учения в Грузии. Как сообщает Report, об этом "Интерфакс" заявил источник в штаб-квартире НАТО.

"Мы планируем проводить регулярные учения в Грузии в рамках сотрудничества с этой страной", - сказал источник.

Заседание комиссии НАТО - Грузия, приуроченной к Североатлантическому совету на уровне министров обороны НАТО, пройдет 5 февраля. В штаб-квартире также сообщили о планах создания в Грузии тренировочного центра НАТО для государств-членов альянса и для партнеров организации.

Эти планы предполагается обсудить на заседании совместной комиссии.